Решение суда будет вынесено в соответствии с международными конвенциями, которые не предусматривают наказание в виде казни

Белорусский журналист Роман Протасевич зря испугался смертной казни. По законодательству самопровозглашенной Луганской народной республики ему грозит лишение свободы, причем на "вменяемый" срок. Об этом рассказала юрист Анна Сорока.

Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая, когда он летел из Афин в Вильнюс. На родине он обвинялся в экстремистской деятельности за публикации в телеграм-канале Nexta и участие в протестах после выборов президента Белоруссии в августе прошлого года. Очевидцы сообщили, что перед проверкой документов в аэропорту Минска Протасевич впал в панику и кричал, что его могут казнить.

Опасения эти у журналиста могли возникнуть в связи с тем, что он одно время входил в состав националистического вооруженного подразделения "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация) и воевал с оружием в руках против жителей Донбасса. В ЛНР в отношении Протасевича возбуждено уголовное дело, местная прокуратура подала запрос на эго экстрадицию в Луганск. При этом по законодательству ЛНР наказание за преступление в виде смертной казни в республике не предусмотрено, пояснила Сорока.

"Мы правовое государство, где существует приоритет прав и свобод человека. Поэтому товарищ Протасевич может не беспокоиться, ему грозит справедливое судебное решение с абсолютно вменяемыми сроками",

– пояснила юрист в комментарии РИА "Новости". Она сообщила, что Протасевичу вменяется в вину применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид в отношении жителей Донбасса и развязывание войны. Меру наказания за эти преступления будет определять суд, подчеркнула юрист.

Сейчас Протасевич находится в минском СИЗО. Задержана и его спутница, россиянка София Сапега. Ее подозревают в разглашении личных данных силовиков, участвовавших в подавлении протестов в Белоруссии. Подробности об инциденте с самолетом президент республики Александр Лукашенко ранее сообщил российскому лидеру Владимиру Путину. Встреча длилась пять часов и продолжилась на следующий день. По мнению ряда экспертов, среди прочего обсуждались шаги, которые ведут к смене власти в Минске.