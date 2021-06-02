Дискриминация по национальному признаку противоречит международному авиационному законодательству

Решение стран Евросоюза и Украины о запрете белорусским авиакомпаниям использовать их воздушное пространство противоречит Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. На это указали в Минтрансе Белоруссии. На этом основании Минск намерен оспорить введенные ограничения.

Арбитром белорусы хотят сделать Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). Они рассчитывают, что Совет ИКАО даст справедливую правовую оценку ситуации. В Минске, со своей стороны, уверены: иностранные партнеры нарушают Чикагскую конвенцию, а Украина – еще и двустороннее соглашение о воздушном сообщении от 1995 года.

"(Эти документы) запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку при введении внутригосударственных правил и запретов, касающихся допуска на территорию таких воздушных судов",

– напомнили в Министерстве транспорта и коммуникаций РБ.

При этом в Минске усомнились в том, что регуляторы в ЕС и на Украине способны объективно оценивать ситуацию и безопасность при гражданском воздушном сообщении. Учитывая инциденты, которые возникали в небе Украины, в том числе крушение малайзийского лайнера в 2014 г., есть основания полагать, что это как раз Киев не в состоянии обеспечить безопасность гражданским самолетам, указали в ведомстве.

Ограничения на полеты над Белоруссией и прекращение авиасообщения с республикой в ЕС стали вводить после инцидента с самолетом Ryanair, который вынужденно сел в Минске 23 мая после сообщения о минировании. На фоне этой ситуации возникли трудности и с авиасообщением между Россией и странами ЕС. в частности, в первые дни июня были отменены рейсы между РФ и ФРГ.

При этом Брюссель анонсирует дальнейшие шаги в отношении Минска. Ожидается, что в июне будет объявлено о новых санкциях против представителей властей и компаний республики. Впрочем, некоторые предложения уже отвергла Литва, поскольку эти меры могут ударить и по ее экономике.