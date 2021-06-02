Сахарные и сочные: что нужно сделать с помидорами в июне

Сахарные и сочные: что нужно сделать с помидорами в июне
Фото: W. Layer/blickwinkel/www.globallookpress.com
продолжениеКак защитить картофель от колорадского жука
Недорогая подкормка повысит устойчивость томатов к негативным факторам

В выращивании помидоров есть немало нюансов. Существует множество способов укрепить плоды, в магазинах можно найти множество удобрений. Однако зачем что-то выдумывать и экспериментировать, если есть проверенный способ сделать томаты крупными и сладкими как сахар. 

В этом огородникам поможет кальциевая селитра, которую вносить нужно в июне. Данное удобрение является, пожалуй, одним из важных, поскольку содержит в себе и кальций, и азот. Оба этих элемента легко усваиваются растениями, поэтому подкормка начнет действовать почти сразу после внесения. 

Азота, к слову, в кальциевой селитре немного, поэтому нет риска переборщить и сделать хуже. 

Также такое удобрение благоприятно влияет на корневую систему помидоров, делая их более устойчивыми к влиянию отрицательных факторов: перепадам температур или, например, к засухе. 

Ну и самый главное преимущество кальциевой селитры – она делает томаты сладкими и сочными. 

Для приготовления подкормки нужно в десяти литрах воды развести всего одну столовую ложку. Поливать кусты нужно под корень. Через 2-3 недели удобрение нужно внести повторно. Если есть необходимость, полив таким раствором можно повторить спустя еще 3 недели. 

Ранее "Утро.ру" делилось простым способом, который поможет защитить томаты от самых опасных болезней. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Эксперт указал красные линии для Лукашенко в вопросе признания Крыма

Белорусский лидер не допустит политического влияния Москвы внутри Республики

В Тихановской увидели нового Кличко из-за ее речи

Белорусская оппозиционерка попыталась без бумажки объяснить, чего хотят и куда стремятся ее соотечественники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей