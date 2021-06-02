Недорогая подкормка повысит устойчивость томатов к негативным факторам

В выращивании помидоров есть немало нюансов. Существует множество способов укрепить плоды, в магазинах можно найти множество удобрений. Однако зачем что-то выдумывать и экспериментировать, если есть проверенный способ сделать томаты крупными и сладкими как сахар.

В этом огородникам поможет кальциевая селитра, которую вносить нужно в июне. Данное удобрение является, пожалуй, одним из важных, поскольку содержит в себе и кальций, и азот. Оба этих элемента легко усваиваются растениями, поэтому подкормка начнет действовать почти сразу после внесения.

Азота, к слову, в кальциевой селитре немного, поэтому нет риска переборщить и сделать хуже.

Также такое удобрение благоприятно влияет на корневую систему помидоров, делая их более устойчивыми к влиянию отрицательных факторов: перепадам температур или, например, к засухе.

Ну и самый главное преимущество кальциевой селитры – она делает томаты сладкими и сочными.

Для приготовления подкормки нужно в десяти литрах воды развести всего одну столовую ложку. Поливать кусты нужно под корень. Через 2-3 недели удобрение нужно внести повторно. Если есть необходимость, полив таким раствором можно повторить спустя еще 3 недели.

Ранее "Утро.ру" делилось простым способом, который поможет защитить томаты от самых опасных болезней.