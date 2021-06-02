Оппозиционер рассказал о своем рационе

Арестованный в Белоруссии оппозиционер Роман Протасевич поведал об условиях содержания заключенных в следственном изоляторе, где находится в настоящее время. Основатель признанного экстремистским в Республике телеграм-канала Nexta сообщил, что проблем с едой не наблюдается.

Так, на видео Протасевич рассказал, что заключенных кормили в один из дней макаронами с мясом – оказалось, вполне съедобными. В камере у журналиста также довольно много еды. Сам допрашиваемый сообщил, что мясо портится.

"Надо есть, а все не влазит", – рассказал блогер.

Как отмечает ONT News, задержанного довольно плотно кормят. У Протасевича на видео хорошее настроение.

Ранее юрист Анна Сорока оценила заявления журналиста, который изначально испугался, что ему может грозить в Республике смертная казнь. По словам адвоката, задержанному в действительности могут предъявить обвинение, за которое высшая мера наказания не предусмотрена действующим белорусским законодательством. Сорока уточнила, что речь идет о "вменяемом сроке".

Представляющая интересы Протасевича юрист Инесса Оленская сообщала "Московскому комсомольцу", что родственники постоянно волнуются за находящегося в следственном изоляторе блогера. Тем не менее, заверила адвокат, Протасевич в хорошем настроении и даже реагирует на шутки. Оленская также рассказала, что журналист читает книги. Ссадина на лбу оппозиционера вызвана его собственной неосторожностью, вопреки распространенному заявлению ряда медиа – журналист сам себе ее поставил, когда длительное время стоял, прислонившись лицом к стене.