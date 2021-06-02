В Берлине заявили, что руководствовались принципом взаимности

Рейсы российских авиаперевозчиков "Аэрофлот" и S7 в Германию отменили по причине отсутствия аналогичного разрешения для немецкой Lufthansa. Соответствующее заявление сделали представители Министерства транспорта ФРГ для СМИ.

В ведомстве указали на то, что Росавиация не предоставила разрешение для авиакомпании из Германии на текущий месяц. Это побудило Минтранс вынести встречное решение по принципу взаимной практики – Берлин не стал выдавать разрешение на рейсы российских компаний до тех пор, пока российская сторона продолжала рассматривать разрешения на полеты из Германии.

1 июня Германия отменила три рейса "Аэрофлота", днем позднее было принято решение об отмене еще четырех. В Минтрансе ФРГ сообщили, что контактируют с профильными ведомствами российской стороны. Рейсы из РФ будут разрешены сразу после вынесения встречного решения в отношении Lufthansa со стороны Росавиации.

Как отметили в немецком Минтрансе, с марта прошлого года авиасообщение между Россией и Германией осуществляется в ограниченном формате, не в последнюю очередь "на основе взаимности", передает РИА "Новости".

1 июня S7 приняла решение об отмене рейсов Берлин и в обратном направлении из-за отсутствия разрешения. В Lufthansa также заявили, что отменили 2 июня рейсы в Москву и Петербург. "Аэрофлот" вынес аналогичное решение по полетам во Франкурт и Мюнхен. Позднее руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что проблема решена.

Ранее сообщалось, что РФ склоняется к продлению запрета на авиасообщение с Турцией из-за коронавирусной инфекции.