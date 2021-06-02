Немецкие власти раскрыли причину отмены рейсов из России

Немецкие власти раскрыли причину отмены рейсов из России
Фото: Bernhard Schmerl/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В Берлине заявили, что руководствовались принципом взаимности

Рейсы российских авиаперевозчиков "Аэрофлот" и S7 в Германию отменили по причине отсутствия аналогичного разрешения для немецкой Lufthansa. Соответствующее заявление сделали представители Министерства транспорта ФРГ для СМИ.

В ведомстве указали на то, что Росавиация не предоставила разрешение для авиакомпании из Германии на текущий месяц. Это побудило Минтранс вынести встречное решение по принципу взаимной практики – Берлин не стал выдавать разрешение на рейсы российских компаний до тех пор, пока российская сторона продолжала рассматривать разрешения на полеты из Германии.

1 июня Германия отменила три рейса "Аэрофлота", днем позднее было принято решение об отмене еще четырех. В Минтрансе ФРГ сообщили, что контактируют с профильными ведомствами российской стороны. Рейсы из РФ будут разрешены сразу после вынесения встречного решения в отношении Lufthansa со стороны Росавиации.

Как отметили в немецком Минтрансе, с марта прошлого года авиасообщение между Россией и Германией осуществляется в ограниченном формате, не в последнюю очередь "на основе взаимности", передает РИА "Новости".

1 июня S7 приняла решение об отмене рейсов Берлин и в обратном направлении из-за отсутствия разрешения. В Lufthansa также заявили, что отменили 2 июня рейсы в Москву и Петербург. "Аэрофлот" вынес аналогичное решение по полетам во Франкурт и Мюнхен. Позднее руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что проблема решена.

Ранее сообщалось, что РФ склоняется к продлению запрета на авиасообщение с Турцией из-за коронавирусной инфекции.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость254408
Пожаловаться Ответить
Быстрее согласуют все вопросы.
Гость254408
Пожаловаться Ответить
Логично.
1
новости партнеров

Эксперт указал красные линии для Лукашенко в вопросе признания Крыма

Белорусский лидер не допустит политического влияния Москвы внутри Республики

Путин оценил отказ США от санкций против "Северного потока-2"

У киевского режима еще остается шанс на сохранение транзитного маршрута российского газа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей