Мероприятие символизирует собой мечты и надежды

Праздник "Алые паруса" вновь начали проводить в 2005 году как подарок молодому поколению. Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и российский предприниматель Юрий Ковальчук провели встречу с участниками "Большой перемены" и решили рассказать, как проходило возрождение легендарного мероприятия.

В 2005 году Ковальчук вместе с Валентиной Матвиенко, которая тогда была главой Санкт-Петербурга, взялись за организацию "Алых парусов" по инициативе Владимира Путина. Кириенко подчеркнул, что данное мероприятие – это символ надежды, как и тот самый корабль из одноименного произведения Александра Грина.

При этом участникам "Большой перемены" пообещали, что у них обязательно будет возможность побывать на бриге, который по праву считается символом выпускного.

Первый замруководителя администрации президента обратился к школьникам с призывом мечтать глобально.

"Мне кажется, самое главное, чтобы вы почувствовали, что мечта безгранична. Вы в эти дни будете видеть большое количество примеров, будете встречаться с людьми, которые мечтали и смогли реализовать свою мечту",

– продолжил Кириенко, добавив, что именно от мечт выпускников зависит будущее нашей страны.

Ковальчук сделал акцент на истории создания "Алых парусов". В том же 2005 году банк "Россия" отмечал свой юбилей. По этому случаю руководство решило сделать подарок молодому поколению, подарить им надежду, которая была потеряна после долгих лет разочарований и разрухи.

Идею возрождения праздника выпускников предложил Владимир Путин. К организации подошли серьезно. Возможно, именно поэтому у "Алых парусов" до сих пор нет аналогов.

Особых сложностей не возникло даже в прошлом году. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы, но решение все-таки было найдено. В течение двух месяцев праздник был перенесен в акваторию Финского залива, чтобы желающие посмотреть на праздник не собирались вместе.

"Все федеральные каналы вели трансляцию этого праздника. Так вот, количество телезрителей, которые его смотрели, превысило показатели смотрения финала чемпионата мира по футболу",

– подчеркнул Ковальчук.

При этом даже напряженная обстановка не помешала празднику выпускников завоевать сразу пять наград на мировом конкурсе уровня "Оскара" Global Eventex Awards, уточняет LIFE.