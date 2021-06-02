Верная гибель для плодов: чем нельзя поливать огурцы

Верная гибель для плодов: чем нельзя поливать огурцы
Фото: pixabay.com
Чтобы избежать неприятных последствий, стоит исключить некоторые добавки

Огурцы – такая же культура как и остальные, которая требует определенной выборочности и подхода при ухаживании и поливе. Стоит учитывать, что каждый неудачный эксперимент может завершиться плачевно для урожая. Кто-то способен совершить ошибку, отпугивая вредителей, другие наломают дров, пытаясь улучшить вкусовые качества и повысить урожай.

Стоит помнить о том, что не все минеральные и органические одобрения пригодны для подкормки огурцов. В "черный список" можно смело отнести ряд популярных добавок, которые способные погубить ваш урожай.

Хлористый калий

Весьма популярное удобрение, содержащее 60% калия и 40 процентов хлора. Крайне негативно влияет на рост и плодоносность огурцов: саженцы начинают плохо усваивать фосфор и кальций, поступление аммиачного азота резко растет, и молодые растения медленно погибают от отравления. Хорошие огурцы – те, которые растут в почве с минимальной концентрацией хлора.

Листья же из-за избытка хлора грубеют и мельчают, постепенно опадая. Стебли отвердевают, а завязь начинает осыпаться.

Конский навоз

Как правило, применяется многими огородниками во время перекопа осенью. Не стоит использовать эту органику для подкормки огурцов из-за того же аммиака, который вреден для человеческого организма.

Йод в чистом виде

Весьма распространенное народное средство, однако не для огурцов. Из-за такой подкормки плоды становятся горькими, лишаются своей свежести и упругости, передает "Русский фермер".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о распространенных ошибках дачников при ухаживании за огурцами, приводящих к отсутствию урожая.

Егор МАЛКОВ

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