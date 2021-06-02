Пыльная буря накрыла Астраханскую область - видео

Причиной явления стали ветры из Калмыкии

Пыльная буря распространилась по Астраханской области 2 июня. Об этом сообщили в главке регионального МЧС, отметив, что причиной непогоды стали сильные порывы ветра.

В ведомстве рассказали, что природной явление уже прошло в Лиманском и Икрянинском районах. Отдельно гуляющий над землей столб пыли можно наблюдать в некоторых кварталах Астрахани, передает РИА "Новости".

Как отмечает МИР24, причиной природного явления стал сильный ветер, который идет со стороны Калмыкии.

Напомним, ранее "Утро.ру" писало о том, что поднявшаяся пыльная буря накрыла Астрахань 19 мая.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Эксперт указал красные линии для Лукашенко в вопросе признания Крыма

Белорусский лидер не допустит политического влияния Москвы внутри Республики

В Тихановской увидели нового Кличко из-за ее речи

Белорусская оппозиционерка попыталась без бумажки объяснить, чего хотят и куда стремятся ее соотечественники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей