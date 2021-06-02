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Журналисты белорусского телеканала ОНТ провели расследование, в котором раскрыли в подробностях переговоры диспетчера аэропорта "Минск" с пилотом пассажирского лайнера компании Ryanir, выполнявшего 23 мая рейс Афины-Вильнюс.
Напомним, в тот день пилот принял решение о внеплановой посадке судна из-за сообщения о минировании. После приземления белорусские спецслужбы устроили проверку документов у пассажиров, после чего сняли с рейса оппозиционера Романа Протасевича, который объявлен в республике террористом и обвиняется в организации массовых протестов 2020 года.
Так, в 12:25 Минский аэропорт получил сообщение о минировании. ОНТ также опубликовал копию письма.
"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне", – приводит ОНТ выдержку письма в своем расследовании.
Шесть минут спустя с пилотом связывается диспетчер, который предупреждает экипаж о полученном сообщении. Он также сообщает, что письмо о минировании отправлено в несколько аэропортов.
Пилот взял паузу и ответил спустя несколько минут, в 12:40. В 12:41 он попросил уточнить, кто рекомендует совершить посадку, получив ответ, что речь идет о рекомендации Минска.
Окончательное решение о посадке было принято пилотом 14 минут спустя.
По информации источника, в 14:53 Протасевич уже проходил таможенный контроль в Минске. За 20 минут до этого местная оппозиция уже объявила о его задержании.
В опубликованном фильме также выложены кадры с признаниями самого Протасевича: журналист утверждает, что конфликтовал на личностном уровне лишь с одним человеком. Он состоял в "рабочем чате", в котором задержанный указал подробности своего рейса за 40 минут до вылета.
"Одной из первых вещей, о которой я подумал – реально меня просто подставили. Я нигде это не говорил, а, как только я это сказал, сразу оказался в Минске", – утверждает Протасевич.
Сам руководитель авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири обвинил диспетчеров Минского аэропорта в обмане: по его словам, Белоруссия на деле могла связаться с авиаперевозчиком на земле, однако не стала этого делать. Обнародованная расшифровка переговоров также не точная, заявил О'Лири.
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