Белорусские медиа решили провести собственное расследование по ситуации с внеплановой посадкой лайнера в Минске

Журналисты белорусского телеканала ОНТ провели расследование, в котором раскрыли в подробностях переговоры диспетчера аэропорта "Минск" с пилотом пассажирского лайнера компании Ryanir, выполнявшего 23 мая рейс Афины-Вильнюс.

Напомним, в тот день пилот принял решение о внеплановой посадке судна из-за сообщения о минировании. После приземления белорусские спецслужбы устроили проверку документов у пассажиров, после чего сняли с рейса оппозиционера Романа Протасевича, который объявлен в республике террористом и обвиняется в организации массовых протестов 2020 года.

Так, в 12:25 Минский аэропорт получил сообщение о минировании. ОНТ также опубликовал копию письма.

"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне", – приводит ОНТ выдержку письма в своем расследовании.

Шесть минут спустя с пилотом связывается диспетчер, который предупреждает экипаж о полученном сообщении. Он также сообщает, что письмо о минировании отправлено в несколько аэропортов.

Пилот взял паузу и ответил спустя несколько минут, в 12:40. В 12:41 он попросил уточнить, кто рекомендует совершить посадку, получив ответ, что речь идет о рекомендации Минска.

Окончательное решение о посадке было принято пилотом 14 минут спустя.

По информации источника, в 14:53 Протасевич уже проходил таможенный контроль в Минске. За 20 минут до этого местная оппозиция уже объявила о его задержании.

В опубликованном фильме также выложены кадры с признаниями самого Протасевича: журналист утверждает, что конфликтовал на личностном уровне лишь с одним человеком. Он состоял в "рабочем чате", в котором задержанный указал подробности своего рейса за 40 минут до вылета.

"Одной из первых вещей, о которой я подумал – реально меня просто подставили. Я нигде это не говорил, а, как только я это сказал, сразу оказался в Минске", – утверждает Протасевич.



Сам руководитель авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири обвинил диспетчеров Минского аэропорта в обмане: по его словам, Белоруссия на деле могла связаться с авиаперевозчиком на земле, однако не стала этого делать. Обнародованная расшифровка переговоров также не точная, заявил О'Лири.