В Минске отрицают, что это был перехват

Игорь Голуб заявил, что самолет подняли в воздух с другой целью. Истребитель, по словам командующего ВВС республики, должен был обезопасить белорусскую столицу и указать курс самолету Ryanair, если бы это понадобилось. Поэтому сопровождение пассажирского судна истребителем Миг-29 нельзя называть перехватом.



"Он должен был (…) контролировать правильность курса следования гражданского судна в аэропорт Минск-2",

– сообщил Голуб.

Об инциденте 23 мая он рассказал в фильме-расследовании, который опубликован на канале ОНТ на Ютубе.

Голуб добавил, что если бы истребитель шел на перехват, расстояние между самолетами составило бы 10 метров. А 23 мая Миг-29 находился в 50-ти километрах от пассажирского судна.

Ранее задержанный в Минске журналист Роман Протасевич заявил, что его подставили. Подробности – в нашем материале.