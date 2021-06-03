Зачем подняли истребитель: главнокомандующий ВВС Белоруссии о посадке самолета Ryanair

Зачем подняли истребитель: главнокомандующий ВВС Белоруссии о посадке самолета Ryanair
Фото: Karolio Kavolelio fotografija vi/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
В Минске отрицают, что это был перехват

Игорь Голуб заявил, что самолет подняли в воздух с другой целью. Истребитель, по словам командующего ВВС республики, должен был обезопасить белорусскую столицу и указать курс самолету Ryanair, если бы это понадобилось. Поэтому сопровождение пассажирского судна истребителем Миг-29 нельзя называть перехватом.

"Он должен был (…) контролировать правильность курса следования гражданского судна в аэропорт Минск-2",

– сообщил Голуб.

Об инциденте 23 мая он рассказал в фильме-расследовании, который опубликован на канале ОНТ на Ютубе.

Голуб добавил, что если бы истребитель шел на перехват, расстояние между самолетами составило бы 10 метров. А 23 мая Миг-29 находился в 50-ти километрах от пассажирского судна.

Ранее задержанный в Минске журналист Роман Протасевич заявил, что его подставили. Подробности – в нашем материале.

Юрий ЛЕВЫКИН

Ответить:

новости партнеров

Эксперт указал красные линии для Лукашенко в вопросе признания Крыма

Белорусский лидер не допустит политического влияния Москвы внутри Республики

В Тихановской увидели нового Кличко из-за ее речи

Белорусская оппозиционерка попыталась без бумажки объяснить, чего хотят и куда стремятся ее соотечественники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей