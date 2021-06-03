В Токио потребовали, чтобы Москва освободила рыбаков

Япония по дипломатическим каналам выразила протест из-за задержания своего судна в России. Об этом рассказал генсек правительства Кацунобу Като.

Рыбаки из Страны восходящего солнца вели промысел "в японской эксклюзивной экономической зоне". И утверждения об их нахождении в российской неверны, подчеркнул чиновник.

При этом известно, что экипаж судна чувствует себя хорошо. У рыбаков есть питьевая вода и все необходимые продукты, отметил представитель японского кабмина на пресс-конференции, пишет РИА "Новости".

Действия РФ неприемлемы. Токио требует, чтобы Москва незамедлительно освободила задержанных, сообщил Като, передает RT.

Ранее японцы взяли в "заложники" российское судно "Амур".Токио потребовал денег от Москвы.