Японцы удерживают наш корабль

Токио весьма серьезно настроен покарать Москву за печальный инцидент в Охотском море. Несмотря на отсутствие доказательств вины российской стороны, японские власти предпринимают решительные действия в отношении траулера РФ. Так, стало известно, что у корабля изъяли важные документы.



Без этих бумаг "Амур" фактически обездвижен, он не имеет права выйти в море, а значит вынужден оставаться на территории Страны восходящего солнца. Таким образом японские власти гарантировали себе выплату компенсации – судно оставили как залог.

В Японии убеждены, что в аварии на море виноваты именно россияне: наш траулер столкнулся в акватории Охотского моря с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару", несколько японцев погибли. Токио считает, что Москва должна заплатить за данный инцидент.

Именно поэтому "Амур" находится в своеобразных "заложниках", без документов он не может вернуться на Родину. Такими печальными вестями с журналистами РИА "Новости" поделились в российском генконсульстве в Саппоро.

Там пояснили, что Токио подал иск в местный суд и добился успеха: японская инстанция присудила России выплатить компенсацию за случившееся. О предоставлении доказательств вины нашей страны не сообщается.

Ранее стало известно, что на капитана корабля и его помощника пытаются давить. Японские власти хотят добиться от них признательных показаний. Цель – сделать нашу страну виновной в кровавом инциденте.