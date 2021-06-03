Отобрали документы: судну "Амур" перекрыли выход в море

Отобрали документы: судну "Амур" перекрыли выход в море
Фото: Allexander Makarov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Японцы удерживают наш корабль

Токио весьма серьезно настроен покарать Москву за печальный инцидент в Охотском море. Несмотря на отсутствие доказательств вины российской стороны, японские власти предпринимают решительные действия в отношении траулера РФ. Так, стало известно, что у корабля изъяли важные документы.

Без этих бумаг "Амур" фактически обездвижен, он не имеет права выйти в море, а значит вынужден оставаться на территории Страны восходящего солнца. Таким образом японские власти гарантировали себе выплату компенсации – судно оставили как залог.

В Японии убеждены, что в аварии на море виноваты именно россияне: наш траулер столкнулся в акватории Охотского моря с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару", несколько японцев погибли. Токио считает, что Москва должна заплатить за данный инцидент.

Именно поэтому "Амур" находится в своеобразных "заложниках", без документов он не может вернуться на Родину. Такими печальными вестями с журналистами РИА "Новости" поделились в российском генконсульстве в Саппоро.

Там пояснили, что Токио подал иск в местный суд и добился успеха: японская инстанция присудила России выплатить компенсацию за случившееся. О предоставлении доказательств вины нашей страны не сообщается.

Ранее стало известно, что на капитана корабля и его помощника пытаются давить. Японские власти хотят добиться от них признательных показаний. Цель – сделать нашу страну виновной в кровавом инциденте.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость 1848487
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Просто сейчас стало же модно на РФ тяфкать, пару лет назад если б такое случилось (а такое случалось со всеми странами сотни раз ), то никто даже внимания не обратил. Тем кому что то надо от страны, сейчас не упустят возможность подгадить, у шакалов началась течка, надо быть готовыми ко всему.
Гость252698
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гость
Huynya это всё, разрулят, целый МИД есть для таких случаев, узкоглазые обозрели просто.
МИД этим заниматься не будет. Драчкой барыг МИД не занимается.
гость
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Huynya это всё, разрулят, целый МИД есть для таких случаев, узкоглазые обозрели просто.
Гость252698
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Гость254833
А что нашим слабо их судно арестовать?
погранцы так и делают десятками. Бракошей отлавливают. Бывает отстреливают. Только на Утро "забывают" об этом сообщить.
Гость250863
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"Токио подал иск в местный суд и добился успеха" - это типа я сам с собой посовещался и решил, что сосед мне должен денег ниибет
Гость254833
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А что нашим слабо их судно арестовать?
Гость252698
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ну предположим не Москва а владелец судна. И это обычная практика.
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