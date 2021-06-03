Мясистые и сладкие: как вырастить томаты "Бычье сердце"

Мясистые и сладкие: как вырастить томаты "Бычье сердце"
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Помидоры этого сорта отличаются высокой урожайностью, если правильно ухаживать за ними 

Томаты "Бычье сердце" очень популярны у большинства огородников в нашей стране. И тому есть простое объяснение: они душистые, мясистые и сладкие.

Кроме того, помидоры этого сорта отличаются высокой урожайностью. В том случае, если правильно ухаживать за ними.

Однако это не все их достоинства. Кусты у них не вытягиваются больше, чем на 1,8 м в теплице и 1,3 м на открытых грядках. Рост их ботвы останавливается сразу, как только появляются первые завязи, и не приходится ее так часто пасынковать и подвязывать, как другие. К тому же они менее капризны, чем "собратья".

Главное для таких помидоров – хороший грунт, достаточное освещение и умеренная влажность, что дает стойкий иммунитет. Если эти условия соблюдены, крупных плодов созреет очень много.

У этого сорта есть подвиды. Золотой дает плоды конусообразной формы золотистого оттенка весом 350 – 750 г с тонкой кожицей, с куста получается немного меньше плодов, чем у обычного. Белый долго дает плоды кремового или беловатого цвета и массой 700 – 900 граммов. У черного темные или бордовые плоды весом 700 г каждый созревают на кусте одновременно. Оранжевый с помидорами яркого окраса легко переносит  засуху и не растрескивается при перезревании. А самым неприхотливым считается розовый.

Как вырастить томаты "Бычье сердце"

Заниматься этим можно в любом регионе нашей страны, однако на севере – лишь в теплицах. Поскольку кусты в начале роста быстро загущаются, сажать их нужно на приличном расстоянии друг от друга – чтобы не испытывали недостатка воздуха, а также не развивались инфекции и вредители.

Ухаживать за "Бычьим сердцем" следует так же, как и за другими помидорами. Только поливать и удобрять надо в чуть больших количествах: крупные плоды требуют немалых затрат сил у растения.

Необходимо и пасынкование. Оно у данного сорта проводится так: все отростки сбоку  убираются полностью. Если этого не сделать, они разрастутся, куст не сможет прокормить их и плоды, из-за чего томаты на нем не созреют, придется их дозаривать, и вкус будет хуже.

Вот и все условия. При этом их вполне достаточно, чтобы куст помидоров "Бычье сердце" давал от 5 до 12 кг плодов.

Накануне "Утро.ру" писало, что делать с помидорами в июне. Испытанный способ поможет собрать урожай крупных и сладких, как сахар, плодов.

Также сообщалось об удобрении для томатов из крапивы. Оно согреет кусты при заморозках и защитит от болезней.

Полина ДОРОЖКИНА

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