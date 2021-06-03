Томаты попали в нашу страну еще в ХVIII веке, но их плоды стали употреблять в пищу не сразу

Нынче помидоры – одни из самых распространенных овощей в России. Спелые и вкусные, они многим по душе, однако не всем можно есть их. Поэтому важно знать, кому полезны, а кому опасны, чтобы не нанести вреда здоровью.

Кому можно и кому нельзя есть помидоры

Проведенные исследования показали, что в этих плодах содержится много ликопина, который снижает риск возникновения злокачественной опухоли в предстательной железе и рака почек. Также научно доказано, что он помогает при лечении катаракты и заболевания у пожилых людей, при котором в сетчатке глаз погибают нервные клетки.

Жизненно необходимую дозу этого полезного вещества организм может получить при ежедневном употреблении нескольких помидоров. Больше его в красных плодах, а в томатной пасте и соках содержится не 7 мг, как в свежих помидорах, а 13 – 14.

Кроме того, в помидорах есть органические кислоты и клетчатка, которые усиливают выработку ферментов в желудке и выгоняют застоявшуюся желчь. Вторая еще и уровень холестерина регулирует. А калий, которого немало в помидорах, способствует лучшей работе сердца. но и это не вся польза сочгых плодов.

В них есть каротиноиды, к ним относится ликопин. Содержатся полифенолы, уменьшающие риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. А также много витамина С, укрепляющего иммунитет.

Поэтому всем, кто страдает выше перечисленными недугами не только можно, но и нужно есть помидоры.

Однако вкусные плоды могут нанести и вред организму. Если у человека подагра, или язва, или гастрит, или повышенная кислотность желудка, или болезни почек их нужно употреблять минимум. а то и вовсе нельзя есть.

В помидорах содержится щавелевая кислота, мешающая выведению солей, что активирует выработку желчи, из-за чего могут возникнуть или обостриться болезни мочеполовой системы. Страдающим аллергией надо осторожно есть помидоры: яркий окрас делает их сильнейшими аллергенами, пишет "Комсомольская правда".