Сенатор напомнил о нормах российского законодательства

Высказывание политического деятеля Виталия Милонова о том, что недобросовестных коллекторов нужно лишить пенсионных выплат, получило широкий резонанс. На инициативу парламентария отреагировали в Совете Федерации.



Сенатор Валерий Рязанский с подозрением отнесся к идее отнять у коллекторов причитающееся всем россиянам пособие. Первый зампред комитета СФ по соцполитике напомнил, что каждый человек, у которого есть трудовой стаж и который исправно делал взносы в пенсионную систему, имеет полное право получать денежное довольство от государства после прекращения своей трудовой деятельности.

Ранее Милонов заявил, что коллекторов нужно лишить таких выплат за их "черное дело". Деятеля весьма огорчает, что некоторые работники позволяют себе угрожать родственникам должников и доводят несчастных россиян до истерики. В беседе с журналистами радиостанции "Говорит Москва" он объявил, что считает таких людей "подонками и негодяями".

В ответ на это Рязанский отметил, что наказывать нерадивых коллекторов лишением пенсии – это странный подход. Проще в целом запретить такую деятельность. Предложение начинать наказание "с конца трудовой биографии" провинившегося человека кажется сенатору сомнительным. Свое мнение Рязанский высказал в беседе с журналистами RT.

К слову, недавно пенсионерам напомнили о праве на доплаты. Пожилые россияне могут оформить дополнительное денежное пособие.