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Столичные доктора-рентгенологи летом текущего года начнут применять
алгоритмы ИИ для выявления остеопороза и симптомов ишемической болезни сердца
при проведении компьютерного исследования организма. Всего до конца 2021 года
медики начнут использовать возможности высоких технологий в 13 направлениях.
Как отметила зам столичного главы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, такие результаты удалось добиться на фоне активного развития созданной в медицинской сфере единой цифровой платформы. Уже сейчас доктора в Москве могут использовать возможности ИИ по четырем направлениям. В ближайшее время к этой программе подключат еще девять направлений. Такие технологии являются передовыми в сфере развития медицины.
Высокопоставленная госслужащая отметила, что при помощи искусственного интеллекта врачи на ранних этапах смогут выявить эмфизему легких, злокачественные образования, а также грыжу, артрозы и другие заболевания.
Как подчеркнула Ракова, к разработке высокотехнологичных систем приглашают квалифицированных специалистов, труд которых позволяет создавать максимально эффективные программы.
Действует механизм следующим образом: сначала алгоритмы ИИ проводят детальный анализ данных, полученных при таких исследованиях, как КТ и МРТ, делают необходимые пометки, а затем снимки анализирует профильный врач. За счет этого серьезно повышается уровень эффективности обследования.
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