Исправлять ситуацию пришлось представителям Белого дома

Джо Байден часто попадает в неловкие ситуации. В этот раз американского президента вновь подловили на оговорке.

Демократ выступал с речью, посвященной борьбе с коронавирусной инфекцией. Байден отметил, что ситуация с числом заболеваний с начала года стала гораздо лучше. Только вот по мнению американского лидера, с января прошло уже 15 месяцев.

"С 20 января, то есть примерно за 15 месяцев, среднее число суточных заражений снизилось с 184 000 до 19 000",

– цитирует президента РИА "Новости".

В итоге вмешаться пришлось Белому дому, представители которого опубликовали исправленный текст выступления: число 15 зачеркнули, дописав рядом цифру 5.

Ранее Байден оговорился в речи про Китай, перепутав тысячелетие. Во время встречи с военными, президент сказал, что Поднебесная сможет поработить Соединенные Штаты к 3035 году. Журналисты в итоге предположили, что американец хотел сказать немного другую дату – 2025 год.

Проблемы с числительными, к слову, часто проскальзывают в речах демократа. Во время еще одного выступления 78-летний Байден сказал, что был избран в правительство около 180 лет назад.

Примечательно, что большую часть текста демократ читает с суфлера, но все равно умудряется допускать ошибки. Например, недавно вместо слова "салон" Байден произнес "салун" – традиционное название американских баров. Тогда американский лидер все перевел в шутку и сам себя исправил, но многие так и не нашли объяснение такой странной оговорке.