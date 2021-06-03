Уже несколько тысяч человек овладели новой профессией

Московский центр занятости "Моя карьера" активно помогает россиянам постигать новые профессии и находить трудоустройство. На данный момент уже более 6 тысяч человек стали квалифицированными нянями. В этом им помогла школа нянь сервиса "Бабушка на час".



Людям предоставили возможность бесплатно обучиться весьма востребованной профессии. Услуги нянь сейчас пользуются большой популярностью в столице.

7 июня начнет обучение уже шестой поток. Желающие могут подать заявку на прохождение курса по ссылке.

Как отметила глава столичного Департамента соцзащиты Евгения Стружак, на базе сервиса реализуется эффективный образовательный проект. Школа нянь дала москвичам возможность найти трудоустройство и реализоваться в качестве самозанятого.

Примечательно, что данный проект пользуется большой популярностью у людей разных возрастов. Так, научиться быть няней желают и 22-летние москвички и 74-летние пенсионерки. Порядка 30% студентов – представители сильного пола в возрасте от 28 до 70 лет. Помимо получения первоначальных навыков, в школе также можно повысить свою квалификацию.

Мужчины обычно работают в семьях, где есть дети с особенностями – "усатые няни" физически крепче своих коллег-женщин, а также демонстрируют большую моральную устойчивость. Представителей сильного пола также приглашают в семьи, где нет взрослых мужчин.

Один из участников проекта Павел Филатов рассказал, что школа помогла ему лучше понимать детей, в том числе собственных. Сейчас мужчина работает гувернером, помогает детям делать уроки, а также участвует в решении их личных проблем.

В школе слушателей обучают основам психологии, помогают овладеть навыкам раннего развития детей, также студенты проходят подготовку для оказания экстренной помощи.