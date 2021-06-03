Изменения уже вступили в силу

Начиная с 1 июня Турция поменяла правила въезда в страну для вакцинированных и переболевших коронавирусом туристов.

Изменения касаются и путешественников из России. Теперь желающие посетить Турцию не должны предоставлять справку об отрицательном результате теста на наличие коронавируса, сделанного за 72 часа до прибытия в страну, сообщает АТОР.

По новым правилам, прибывающие в Турцию Афганистана, Бангладеш, Бразилии, ЮАР, Индии, Непала, Пакистана, Шри-Ланки и пассажиры, бывавшие в этих государствах в последние 14 дней, все-таки должны предоставить справку и пройти двухнедельный карантин.

Также тест придется сдать тем, кто летит из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура. Непривитых туристов старше шести лет из других стран в страну без отрицательного теста тоже не пустят.

А вот вакцинированных туристов, в том числе и тех, кто привился "Спутником V" Турция освободила от необходимости предоставлять справку. Вместо этого нужно будет показать документ, подтверждающий, что путешественник полностью привит. При этом важно, чтобы последняя доза была получена не позднее чем за 14 дней до въезда.

Переболевшим же туристам нужно будет показать справку, что они в течение последних шести месяцев до даты въезда в Турцию перенесли COVID-19.

Ранее стало известно, что Россия планирует продлить запрет на авиарейсы в Турцию.