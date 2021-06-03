ВШЭ и "Знание" заключили соглашение о совместном сотрудничестве

Стороны намерены реализовать множество проектов Стороны намерены реализовать множество проектов Стороны намерены реализовать множество проектов

Ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов и гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль подписали соглашение о совместной деятельности в присутствии замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.

Так, обе стороны нацелены на реализацию совместных программ, целью которых является популяризация просветительской деятельности среди россиян. Предполагается, что с помощью подобных проектов молодое поколение получит мотивацию к приобретению новых знаний. Преподавательский состав ВШЭ выступит по разным темам с лекциями на площадках "Знания".

Кузьминов отметил, что "Общество" теперь является партнером для НИУ, которые преследует общие цели. Для сторон договор стал уникальной возможностью достижения задуманного в указанном направлении, для чего ВШЭ готова предоставить лучших преподавателей и поделиться опытом.

Гендиректор "Знания", в свою очередь, заявил, что ВШЭ является одним из первопроходцев по внедрению новых форматов работы с учащимися, предложившим желающим открыть доступ к учебным материалам. "Знание" же с радостью воспользуется опытом столь сильного и уважаемого партнера для расширения аудитории, передает "Дни.ру".