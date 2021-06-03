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Заместитель главы корпорации "Роскосмос" Юрий Росляк, руководивший строительством космодрома "Восточный", уволен. Такое заявление сделал замглавы правительства России Юрий Борисов.
Как отметил чиновник, таким образом власти решили "исключить безобразия", для борьбы с которыми принимают кадровые перестановки и проводят организационные мероприятия, включая контроль за оборотом и распределением бюджетных средств.
Новую кандидатуру на должность замруководителя обсудят через неделю в ходе наблюдательного совета. Как отметили в "Роскосмосе", Росляк занимал пост замглавы корпорации по капитальному строительству. Его перевели на должность заместителя главы по капитальному строительству в Центр Хруничева, пишет URA.RU.
До этого в медиа сообщали, что главк Следственного комитета по Амурской области возбудил два уголовных делопроизводства о махинациях на "Восточном". Как отмечают правоохранительные органы, сотрудники ЦЭНКИ, входящего в "Роскосмос", приложили усилия для того, чтобы одному из подрядчиков, которые не выполнил производственные работы, перевели 600 млн рублей. Другой же, утверждает следствие, похитил 60 млн рублей, предоставив фиктивную документацию, передает РИА "Новости".
Строительство "Восточного" длится уже практически десять лет и проходит со скандалами о хищениях. Два года назад президент России Владимир Путин отметил масштабы коррупции вокруг возведения объекта. Президент напомнил, что, невзирая на возбужденные уголовные дела, порядок на строительстве отсутствует. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в ходе работ по возведению первой очереди "Восточного" было похищено 11 млрд рублей.
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9 ракет ! причем один запуск был не удачный.
Илон Маск со смеха помрёт.
все то увидишь
окоянный))
да не только тот космодром - из денег все строят - особенно гробы мраморные для себя любимых)
новый что ли не будет воровать?
да его зарплата словно воровство))
такое чувство что раши строят космодром целиком из денег