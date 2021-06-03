К приезду Мишустина рабочим приказали красить асфальт в Татарстане - видео

К приезду Мишустина рабочим приказали красить асфальт в Татарстане - видео
Михаил Мишустин. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Метод обновления дорожного покрытия в шутку назвали "ноу-хау"

В Набережных Челнах рабочих заставили красить асфальт. Такое поручение им дали перед приездом главы российского правительства Михаила Мишустина.

Видео снял кто-то из рабочих. Позже запись распространилась по Сети.

В кадре один мужчина распрыскивает краску по дорожному покрытию. В это время второй с помощью специального валика разравнивает вещество, чтобы не было видно старого асфальта.

По имеющимся данным, такой необычный метод обновления дорожного покрытия применялся у контрольно-пропускного пункта завода "КАМАЗ".

"Ноу-хау! Все, новый асфальт, считай. Покрасил – и все ровно!" – пошутил автор видео.

Примечательно, что 3 июня Мишустин должен посетить Ульяновск и Набережные Челны. Поездка госдеятеля носит рабочий характер. Во втором городе премьер-министр примет участие в совещании, на котором будет поднят вопрос о развитии ПАО "КАМАЗ". Также Михаил Владимирович объедет несколько авиастроительных предприятий.

Анастасия ГОРЮНОВА

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