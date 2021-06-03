Артист возмутился действиями виновных

Российский актер Павел Деревянко обратил внимание на получивший огласку инцидент, в ходе которого пользователи Сети попытались выложить на сайт "Бессмертного полка" фотографии нацистских преступников – Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса. Артист заявил, что подобные действия недопустимы.

Так, актер выразил надежду, что виновных накажут по всей строгости закона, призвав россиян любить и ценить историю своей Родины.

Виновными оказались двое жителей Оренбургской и Томской областей, признавших свою причастность к содеянному. Сам Деревянко отметил, что из-за действий поглумившихся над исторической памятью пользователей портреты главных нацистских преступников оказались в одном ряду с героями Великой Отечественной войны.

Деревянко напомнил о необходимости жить с общими человеческими принципами, которые не позволяют глумиться над историей. По мнению артиста, у фигурантов "отсутствуют мозги".

Известно, что СК возбудил уголовные дела в отношении двух граждан РФ и нескольких граждан Украины в соответствии со статьей 354.1 Уголовного кодекса ("Реабилитация нацизма").