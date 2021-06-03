Многие жители РФ отдали предпочтение внутреннему туризму

Май текущего года порадовал россиян длинными выходными. Многие жители нашей страны не работали с 1 по 10 число включительно. В этот период люди старались выбраться на отдых, чтобы сменить надоевшую обстановку.

Сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР) опубликовал статистику, связанную с наиболее популярными туристическими направлениями в последний месяц весны. Чаще всего россияне отправлялись в три региона РФ – Краснодарский край, а также Калининградскую и Самарскую области.

Кроме того, особой популярностью пользовались Кисловодск, Ессентуки и Железноводск.

В соответствии со статистикой, предоставленной оператором фискальных данных OFD.ru, предпочтение внутреннему туризму отдали 80% россиян. При этом 46% проданных туров были связаны с поездками в санаторий.

Если говорить о зарубежных направлениях туризма, то в мае наши соотечественники чаще всего ездили в Абхазию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, на Мальдивы и на Кубу. Проценты отдыхающих разделились следующим образом – 4,5%, 3,1%, 1,3%, 1,3% и 1,1% соответственно.

В список популярных локаций вошли также Кипр и Тунис. Примечательно, что, несмотря на закрытие авиасообщения, россияне все равно приобретали путевки в Турцию. Они выбирали даты после первого июня.

Что касается самых дорогих направлений, то среди них оказались ОАЭ, Мальдивы и Сейшельские острова. Самым финансово затратным местом внутреннего туризма стал Сахалин.

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