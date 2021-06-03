Специалист подчеркнула, что в напитке нет никаких полезных свойств

Некоторые люди отдают предпочтение растворимому кофе. Его преимущества заключаются в том, что не нужно тратить много времени на приготовление напитка. Однако за подобной простотой скрывается вред для организма.

Агроном Елизавета Тихонова объяснила, почему стоит отказаться от растворимого кофе. По словам эксперта, употребляя напиток на его основе, вы не получаете никаких полезных микроэлементов.

Суть заключается в том, что зерновой кофе кипит около 27 секунд. Столько времени необходимо для того, чтобы он дошел до кондиции, но при этом не лишился полезных свойств. Что касается растворимого кофе, то на его изготовление уходит от пяти до девяти часов, передает портал Nation News.

"На производстве в итоге получают "муть", которую потом высушивают и получают растворимый кофе", – отметила Тихонова.

Эксперт добавила, что полученные отходы едва можно назвать настоящим бодрящим напитком. При этом вкус зерен может сохраняться, но на самом деле в составе не будет ничего от кофе.

Агроном заявила – чаще всего состав растворимого кофе включает в себя такие компоненты, которые человек не употребляет при обычных условиях.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, когда нежелательно пить кофе. Специалист призвала не пить бодрящий напиток на голодный желудок. Также врач предупредила, чем может обернуться неконтролируемое потребление кофеина.