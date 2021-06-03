Опасна ли "черная плесень" для россиян: ответ главы Роспотребнадзора

Около половины заразившихся инфекцией, как правило, погибают

Эпидемия "черной плесени", которая зарегистрирована в Индии, не представляет большой опасности для России. Такую оценку инфекции дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

По ее словам, это связано с особенностью климатических условий в стране, а также методами оказания медицинской помощи.

Мукормикоз, или "черная плесень" является опасной инфекцией, смертность от которой достигает примерно 50%. Заболевание сказывается на работе легких, носовых пазух и мозга, передает "Свободная пресса". 

Роман ИГНАТОВ

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