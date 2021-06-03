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Существует поверье, что в день Святой Троицы земля как будто перерождается. За день до наступления праздника наши предки оставляли дела, связанные с полем или огородом. К работе они возвращались только через неделю. Чтобы за это время участок не пришел в упадок, люди старались успеть выполнить определенные задачи до начала Пятидесятницы. Подобные традиции существуют и по сей день.
В этом году Святая Троица выпадает на воскресенье, 20 июня. Таким образом, у огородников и садовников есть чуть больше двух недель, чтобы закончить работу.
Так какие же дела нужно переделать до наступления православного праздника?
В июне можно посадить такие культуры, как картофель, морковь, помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки, перец, спаржевую фасоль и другие растения.
До 20 июня желательно взяться за обрезку кустарников. Высохшие соцветия необходимо удалить. Также следует постричь зеленую изгородь.
Многие огородники отдают предпочтение натуральным удобрениям. Компост – один из лучших вариантов. Можно сделать специальную компостную яму. Для этого на дно кладется дренаж из гравия, а сверху засыпаются скошенная трава, листья, фруктовые и овощные отходы.
После Троицы скорее всего установится жаркая погода. Чтобы не дать влаге испариться из почвы, нужно внести мульчу.
Нанесение специальной краски на стволы деревьев поможет предотвратить перегревание коры. Дело в том, что белый цвет прекрасно отражает солнечные лучи.
Ближе к середине июня на грядках появляется клубника. Эти ягоды являются любимым лакомством для птиц. Отпугнуть пернатых помогут чучела или подвешенные на ветках жестяные банки.
Яркие краски внесут посаженные цветы. Если растения будут находиться в клумбах, то это сделает участок еще более аккуратным.
Ранее "Утро.ру" рассказало, что можно посадить в июне.
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