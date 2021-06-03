Эксперты объяснили важность праймериз для "Единой России"

Фракция смогла выделить лучших участников думских выборов

Предварительное голосование, проведенное "Единой Россией", позволило партии сохранить свое положение в центре государственной повестки и дать повод лидеру страны подключиться к кампании. Соответствующее заявление сделал глава "Петербургской политики" Михаил Виноградов, заявивший о том, что праймериз стал своего рода тест-драйвом в преддверии выборов в Государственную думу.

Как отметил глава политического анализа Института соцмаркетинга "ИНСОМАР" Виктор Потуремский, в ходе праймериз была задана повестка будущего избирательного цикла. Остальные партии могут либо занять в ней своем место, либо предложить что-то от себя.

Представитель Экспертного института социсследований Фирдус Алиев, в свою очередь, выразил уверенность, что благодаря предварительному голосованию единороссы получат огромное преимущество в предстоящих парламентских выборах. Аналитик не сомневается, что будущих политиков удалось определить по их внутреннему отношению к проблемам в стране и коммуникации с общественностью.

Процедура праймериз "Единой России" прошла с 24 по 30 мая во всех субъектах РФ. Кандидатами выступили порядка 6 тыс. участников при явке в 12 млн человек.