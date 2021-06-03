Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
Переход худеющих на бездрожжевой хлеб – лишен смысла, поскольку наличие их в питании не влияет на стройность. Такое заявление сделал диетолог Михаил Гинзбург.
Как рассказал он "Звезде", пищевые дрожжи не обладают особыми полезными свойствами и не содержат важных микроэлементов, которые могли бы повлечь за собой набор веса.
Заблуждаются также и те, кто настаивает на особой пользе пивных дрожжей. Маркетологи заявляют, что в них содержатся витамины группы B. Однако, по словам Гинзбурга, это простая уловка для покупателей.
Диетолог подчеркнул, что пищевые дрожжи являются крайне капризным продуктом, поэтому следует использовать их в кулинарии бережно, пишет МИР24.
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства