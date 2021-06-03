По словам эксперта, отказ от них практически бесполезен

Переход худеющих на бездрожжевой хлеб – лишен смысла, поскольку наличие их в питании не влияет на стройность. Такое заявление сделал диетолог Михаил Гинзбург.

Как рассказал он "Звезде", пищевые дрожжи не обладают особыми полезными свойствами и не содержат важных микроэлементов, которые могли бы повлечь за собой набор веса.

Заблуждаются также и те, кто настаивает на особой пользе пивных дрожжей. Маркетологи заявляют, что в них содержатся витамины группы B. Однако, по словам Гинзбурга, это простая уловка для покупателей.

Диетолог подчеркнул, что пищевые дрожжи являются крайне капризным продуктом, поэтому следует использовать их в кулинарии бережно, пишет МИР24.