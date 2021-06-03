До 200 кг огурцов с грядки: рецепт эликсира для роста

До 200 кг огурцов с грядки: рецепт эликсира для роста
Фото: pixabay.com
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Приготовить средство не так сложно

Каждый огородник мечтает о том, чтобы посаженные им культуры дарили большое количество плодов. Одним из залогов богатого урожая считается внесение подкормок. Расскажем, как повысить плодородность огурцов, не прибегая к помощи химии.

Вам понадобятся съедобные ингредиенты – простокваша, сметана и качественный мед.

Как приготовить эликсир роста для огурцов

Смешайте один литр простокваши с одной столовой ложкой сметаны и таким же количеством меда. Залейте полученную смесь одним литром теплой воды. Здесь есть важный нюанс – вода не должна быть проточной! Подойдет жидкость, которая скопилась после дождя или была взята из колодца либо родника.

Перелейте раствор в пластиковую или стеклянную емкость, а затем плотно закройте крышку. Поставьте подкормку в теплое и темное место.

Спустя несколько часов разбавьте раствор водой – так, чтобы объем достиг 10 литров.

Теперь вам понадобится ведро отстоянной воды. Добавьте туда две столовой ложки эликсира.

Как проводить подкормку

Полученным раствором нужно поливать листья и почву вокруг корней.

Когда проводить подкормку

Лучшим периодом считается время до 10 часов утра. В этом случае огурцы успеют впитать полезные микроэлементы.

А вот в вечернее время лучше отказаться от полива. Листья не успеют впитать влагу и будут влажными на протяжении всей ночи.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как ухаживать за огурцами и помидорами в теплице.

Анастасия ГОРЮНОВА

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