Основатель Nexta объяснил призывы к протестным акциям

Экс-главред признанного экстремистским в Белоруссии телеграм-канала Nexta Роман Протасевич признал свою вину в организации массовых беспорядков, которые вспыхнули в республике в августе прошлого года. По словам блогера, его многочисленные публикации поспособствовали тому, что три дня Минск "жил в хаосе".

Так, в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ оппозиционер заявил, что входил в число лиц, опубликовавших соответствующие призывы.

"Как только мне предоставили обвинения, предъявили документы, я сразу признал свою вину по 342 статье Уголовного кодекса", – заявил основатель телеграм-канала Nexta.

Также блогер подтвердил, что санкционные меры со стороны Запада нацелены на разрушение экономики республики.

"Санкции необходимы для того, чтобы экономика Белоруссии рухнула как можно быстрее. И, если люди выйдут на улицу, будут голодные бунты. И это, по сути, является одной из целей экономических санкций, которые продолжают вводить", – заявил журналист.

Также Протасевич назвал имя человека, который, по его мнению, мог спровоцировать недавнюю посадку рейса Ryanair. Им оказался Даниил Богданович – человек из окружения экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Блогер утверждает, что конфликтовал с этим человеком на личностном уровне. Более того, Богданович располагал сведениями о рейсе Афины-Вильнюс.

В эфире программы блогер заявил, что "Народное антикризисное управление", на котором настаивала оппозиция, должна была запускать Тихановская, однако проект "украл" Павел Латушко, один из членов Координационного совета и экс-глава Минкульта республики.

"Штабы не вносят сор из избы, чтобы мир не видел, сколько внутренних конфликтов – финансирования, политических амбиций, зон влияния. По всем направлениям идет жесткая конкуренция", – высказался блогер.

В эфире Протасевич поделился своим отношением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко: изначально он критиковал главу республики, однако, втягиваясь в политическую повестку, стал осознавать, что многое из того, в чем обвиняли белорусского лидера, было лишь "попыткой давления". Журналист добавил, что уважает Лукашенко.

Ранее главнокомандующий ВВС Белоруссии назвал причину поднятия в воздух Миг-29 во время посадки рейса Афины-Вильнюс лайнера Ryanair.