Какие семьи лишат выплат на детей: ответ юриста

Какие семьи лишат выплат на детей: ответ юриста
Фото: Allexander Makarov/Russian Look/www.globallookpress.com
В России по-новому начисляют пособия

Российские власти проводят активную политику по поддержке семей с детьми. Многочисленные выплаты призваны стать подспорьем для родителей в формировании домашнего бюджета и обеспечении наследников всем необходимым. Вместе с этим, государственные эксперты решили скорректировать правила выдачи средств, а это значит, что некоторые семьи не смогут получить из казны деньги.

Речь идет о выплатах, которые предоставляют родителям, воспитывающим деток в возрасте от трех до семи лет. Как пояснил опытный юрист Иван Денисов, корректировка правил привела к тому, что из претендентов на государственную поддержку исключили семейства, в которых родители по неуважительным причинам не имеют трудоустройства, пишет издание "Прайм".

Эксперт пояснил, что такое положение дел, в том числе, сказалось на действительно нуждающихся в помощи людях.

Некоторые россияне не имеют возможности найти трудоустройство. Теперь им нужно доказать, что ситуация сложилась так по объективным причинам, а не из-за их собственного желания вести праздный образ жизни. Закон призван лишить финансовой поддержки недобросовестных граждан, решивших обеспечивать существование своей семьи исключительно на "детские деньги", поясняет URA.RU.

К слову, недавно стало известно, что в стране расширили программу выплат семьям первоклассников. Средства получат и дети, которым исполнилось шесть лет.

Ольга ФЕДОРОВА

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