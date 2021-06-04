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Глава Минтруда РФ Антон Котяков подтвердил, что в будущем ведомство рассмотрит возможность выходного 31 декабря.
Беседуя с журналистами на ПМЭФ-2021, министр ответил, что этому вопросу обязательно будет уделено внимание, пишет РИА "Новости".
"С учетом ближайшего горизонта",
– подчеркнул Котяков.
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