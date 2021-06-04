Появлению странных феноменов попытались найти хоть какое-то оправдание

Сотрудники американской разведки не нашли свидетельств того, что аномальные воздушные явления, наблюдаемые летчиками Военно-морского флота в последние годы, могут быть связаны с НЛО. Любопытно, что адекватного объяснения увиденному в принципе не нашлось.

В официальном докладе уточняется, что за последние 20 лет случилось порядка 120 необъяснимых инцидентов, большинство не были связаны с какой-либо американской военной или любой другой передовой технологией. Иными словами, это исключает версию, по которой военные столкнулись с самолетами, которые правительство пока не рассекречивает.

Полную версию доклада планируется представить Конгрессу к 25 июня, однако американцы уже не исключают того, что увиденное пилоты военно-морского флота столкнулись с инопланетными космическими аппаратами.

Особенно много вопросов вызывают способность летательных объектов быстро менять направление и погружаться.

И, пожалуй, американцы не были бы американцами, если бы не увидели в происходящем возможный след России.

"Сотрудники разведки полагают, что, по крайней мере, некоторые из воздушных явлений могли быть экспериментальной технологией конкурирующей державы, скорее всего, России или Китая",

– пишут авторы The New York Times, подчеркнув, что в Белом доме переживают, что Москва и Пекин могут экспериментировать с гиперзвуковыми технологиями.

Ранее в Сети появились кадры встречи американских военных с НЛО. Радары засекли четырнадцать неизвестных объектов, которые преследовали корабль ВМФ США.