Разведчики США объяснили увиденные военными НЛО экспериментами России

Разведчики США объяснили увиденные военными НЛО экспериментами России
Фото: pixabay.com
Появлению странных феноменов попытались найти хоть какое-то оправдание

Сотрудники американской разведки не нашли свидетельств того, что аномальные воздушные явления, наблюдаемые летчиками Военно-морского флота в последние годы, могут быть связаны с НЛО. Любопытно, что адекватного объяснения увиденному в принципе не нашлось. 

В официальном докладе уточняется, что за последние 20 лет случилось порядка 120 необъяснимых инцидентов, большинство не были связаны с какой-либо американской военной или любой другой передовой технологией. Иными словами, это исключает версию, по которой военные столкнулись с самолетами, которые правительство пока не рассекречивает. 

Полную версию доклада планируется представить Конгрессу к 25 июня, однако американцы  уже не исключают того, что увиденное пилоты военно-морского флота столкнулись с инопланетными космическими аппаратами.

Особенно много вопросов вызывают способность летательных объектов быстро менять направление и погружаться. 

И, пожалуй, американцы не были бы американцами, если бы не увидели в происходящем возможный след России. 

"Сотрудники разведки полагают, что, по крайней мере, некоторые из воздушных явлений могли быть экспериментальной технологией конкурирующей державы, скорее всего, России или Китая", 

пишут авторы The New York Times, подчеркнув, что в Белом доме переживают, что Москва и Пекин могут экспериментировать с гиперзвуковыми технологиями.

Ранее в Сети появились кадры встречи американских военных с НЛО. Радары засекли четырнадцать неизвестных объектов, которые преследовали корабль ВМФ США. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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