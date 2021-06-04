Володин поддержал решение Минфина избавиться от доллара в структуре ФНБ

Председатель Госдумы уверен – этот шаг укрепит финансово-экономический суверенитет РФ

Вячеслав Володин одобрил решение Минфина вывести доллар из структуры ФНБ.



По мнению председателя ГД РФ, в нынешних условиях, когда на фоне политических игр против нашей страны вводят экономические санкции, американскую валюту легко можно использовать как инструмент давления.

"Такое было неоднократно. Например, в ситуации с Ираном", - напомнил он в своем телеграм-канале.

Председатель Госдумы добавил, что считает правильным "поддержать это решение".

Володин назвал уход России от доллара шагом, который укрепит наш суверенитет в сфере экономики.

Ранее стало известно, что структуру Фонда национального благосостояния Министерство финансов намерено изменить в течение месяца. Предполагается дедолларизация. Ранее доля доллара составляла 35%. В ФНБ теперь добавят 20% золота, увеличат долю евро до 40% с 35%, юаня – до 30%. Доля британского фунта уменьшится до 5%, йена останется на прежнем уровне в 5%. О принятом правительством решении на ПМЭФ журналистам рассказал глава Минфина Антон Силуанов, передает РБК.