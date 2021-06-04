Добавили почти 10 лет: ангарскому маньяку вынесли третий приговор

Серийный душегуб останется за решеткой до конца своих дней

Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, получил еще почти 10 лет. Таков приговор суда, оглашенный в пятницу, 4 июня, который стал тПутешествияретьим в отношении этого преступника.

Он обвинен в убийствах еще двух женщин. По информации Главного управления Следственного комитета России по Иркутской области, оба совершены в 1995 году. 

Серийный душегуб проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь. Его последним домом будет колония строгого режима, сообщили в ГУ СКР.

В дух этих преступлениях Попков признался в заключении, отбывая наказание за десятки других убийств, передает телеканал "360". В прошлом году его привезли в Иркутскую область для расследования по заявлению.  

Материалы уголовного дела ангарского маньяка составили больше 300 томов. Сначала он получил  пожизненный срок за 22 убийства, потом – еще за 60.

Полина ДОРОЖКИНА

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игорь
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а когда накажут тех кто у всех пенсии отобрал и заставляет работать еще пять лет?
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