Самый массовый экзамен остался позади

У старшеклассников в школах наступила самая горячая пора. Учебный год закончился, и нужно показать свои знания, чтобы получить аттестаты и поступить в вузы, и не только.

Выпускники сдают Единый государственный экзамен. Самый массовый – по русскому языку – прошел накануне, в нем приняли участие около 680 тысяч учеников. Этот ЕГЭ – наиболее важный. Его результаты необходимы, чтобы получить документ о среднем образовании и возможность претендовать на высшее.

Не один год выпускники перед этим шерстят интернет в поисках ответов на тесты, несмотря на то, что многие из них уверены: те варианты, что будут на экзамене, в Сети не найти. Рассчитывать на правильные ответы на просторах Всемирной паутины не стоит, поделился мнением один из выпускников. Другой отметил, что лучше воспользоваться сайтами, с помощью которых можно хорошо подготовиться, " а не на что-то опираться", цитирует "Пятый канал".

Те же, кто все-таки пытается разыскать нужную информацию, могут попасться на уловки мошенников. Сотни сайтов предлагают купить и задания, и решения, но все они фейковые, созданные ради наживы.

Уплатив до 1,5 тыс. руб., выпускник хорошо, если получит данные ЕГЭ прошлых лет. Ведь есть случаи, когда таких просто оставляют без денег.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье активизировались сезонные мошенники. Часть из них предлагают через интернет-сайты купить правильные ответы на ЕГЭ ценой от 400 до 1 тыс. рублей.