Мучнистая роса: как спасти огурцы от опасного заболевания

Мучнистая роса: как спасти огурцы от опасного заболевания
Фото: pixabay.com
Если вовремя не начать бороться с сферотекой, можно потерять урожай

Мучнистая роса – это грибковое заболевание, которое часто встречается на огурцах. Листья растения при этом выглядят так, будто на них мука. Если не уделить должного внимания лечению, со временем листы начнут деформироваться, а в итоге отомрет. 

Основная причина сферотеки – переизбыток азота и плохой полив. Чтобы не столкнуться с этим заболеванием, нужно учесть несколько нюансов. 

Профилактика 

Так, садоводы советуют выбирать те гибриды огурцов, которые устойчивы к грибковым заболеваниям. Также перед посадкой на несколько минут замочите семена в марганцевом или фунгицидном растворе. 

Помните, что поливать огурцы нужно только теплой водой, а высаживать их там, где до этого были тыквенные культуры – очень плохая идея. 

Перед посадкой обязательно замените верхний слой грунта, а до высадки рассады не забудьте обдать землю кипятком. Это убьет возбудителей заболеваний. 

С осторожностью вносите азотсодержащие подкормки. Если переборщите, мучнистой росы избежать будет непросто. 

Как же быть, если сферотека появилась? 

На помощь придут бактерицидные препараты. Главное их преимущество – экологическая безопасность. Но при этом нужно понимать, что обрабатывать плети придется много раз. 

Среди лекарств, которые чаще всего используют для борьбы с мучнистой росой выделяют Альбит, Гамаир, Фитоспорин-М и Бактофит. 

Эти препараты не только лечат пораженные листья, но и повышают иммунитет растений к грибковым заболеваниям. 

В том случае, если дела обстоят совсем плохо, придется обратиться к химическим препаратам. Отличный вариант – использование 20%-го раствора коллоидной серы. Однако серу нельзя использовать в теплице, иначе огурцы могут получить сильнейшие ожоги. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом "эликсира" для роста огурцов. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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