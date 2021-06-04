Женщина прилетела из Италии с 83 ювелирными украшениями и не только

Небывалый случай произошел в московском "Домодедово". У одной пассажирки вместо личных вещей в багаже оказались много драгоценностей.

Женщина прилетела из Италии с 83 ювелирными украшениями и не только. При ней также оказались 37 драгоценных и недрагоценных камней, известила пресс-служба таможни аэропорта.

Украшения, как показали результаты проведенной экспертизы, выполнены из серебряных и золотых сплавов. Камни, найденные у пассажирки, – бриллианты, культивированный жемчуг, аметисты, кварц, цавориты, бериллы и турмалин, уточнили таможенники.

Возбуждено уголовное дело. Идет расследование, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".