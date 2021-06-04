Видеонаблюдение будет вестись масштабнее, чем на прошлых выборах

Во время проведения выборов в Государственную думу на 49 тыс. участков для голосования будут установлены камеры. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Видеонаблюдение будет вестись масштабнее, чем на прошлых выборах. В 2016 году оно осуществлялось на 26 тыс. участков, напомнила глава ЦИК.

Даже на выборах президента было меньше камер. Тогда охватили 46 тыс. участков, уточнила Памфилова на обучающем мероприятии для партий в ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва состоятся 19 сентября. Также граждане проголосуют за депутатов региональных и муниципальных парламентов.

Россияне выберут тех, кто возглавит девять субъектов Федерации. Кроме того, обновятся составы законодательных собраний в 39 регионах страны.

Эллу Памфилову переизбрали председателей Центризбиркома в марте 2021 года. Она уверена, что новый ЦИК будет работать как одна команда.

