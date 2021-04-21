Ресейл-маркетплейс Luxxy купил themarket и магазин WantHerDress

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Отечественный ресейл-маркетплейс Luxxy, который работает с вещами класса люкс, совершил крупную сделку. Компания купила themarket – площадку, которая перепродает одежду, а также WantHerDress – комиссионный магазин.
В будущих планах Luxxy – выйти на зарубежный рынок и начать работать с знаменитыми брендами. themarket будет и дальше функционировать самостоятельно, а вещи из WantHerDress появятся на сайте Luxxy.
Один из сооснователей themarket Михаил Постников станет членом совета директоров. Другие владельцы платформы Тимур Каландаров, Александр Федотов, Николай Новиков ушли в самостоятельное плавание. Основатель WantHerDress Екатерина Бушуева получила должность управляющего партнера. Она займется внешними коммуникациями Luxxy, передает buro24/7.
Want Her Dress продает одежду отечественных звезд и профессионалов из мира моды как на каждый день, так и для особых случаев. Проект открыл шоурум по адресу улица Старая Басманная, 18, стр. 3.
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