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Владимир Зеленский считает, что Россия намерена восстановить деление мира на сферы влияния. По мнению лидера Незалежной, именно о таких планах говорит воссоединение Крымской республики с РФ, а также конфликтная ситуация в Донбассе.
Свое мнение украинский президент озвучил в обращении, которое было записано по случаю 75-летия ГА ООН. Видеоролик транслировался на ютуб-канале организации.
Зеленский в очередной раз обвинил нашу страну в развязывании конфликта на востоке Украины и назвал ситуацию "войной в Европе", которую якобы ведет Россия.
Недавно на Украине рассказали, как будут возвращать Крым и Донбасс. При этом доверить судьбу жителей регионов Киев намерен иностранцам.
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