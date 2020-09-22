Президенту Белорусси указали его судьбу

Александру Лукашенко не позавидуешь. Он попал в плачевную ситуацию, заявил Obozrevatel TV один из оппозиционеров Белоруссии Анатолий Лебедько.

В эфире украинского телеканала проводили опрос мнений разных политиков Республики о решении президента закрыть западные границы. Высказался и Лебедько.

По его словам, в Минске, там, где он с соратниками проводил исследование, не нашлось ни одного человека, кто бы поддержал эту идею. Все отнеслись к этому как к некому чудачеству, "маразму" и выражений не подбирали.

Сейчас президент находится в состоянии правового дефолта. Ни Конституция, ни законы, даже написанные "под него", не исполняются.

Лукашенко осознает свой проигрыш "по всем фронтам", из-за чего нервничает, но не знает, как поступить, а "его ситуация плачевна". Он не находит ответа на вопрос, как удержать власть в своих руках, сообщил белорусский оппозиционный политик.

В заключение Лебедько подчеркнул, что президенту светит и международный дефолт. Поскольку, если исключить отношение к Лукашенко в РФ, Азии, Китае, то "он сильно откатывает назад".

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что российский лидер Владимир Путин "списал" со счетов своего белорусского коллегу. После силовых разгонов протестующих Батька лишился политической и моральной легитимности, добавил министр.