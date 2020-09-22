"Петля для независимости": Запад пугает белорусов последствиями интеграции с Россией

"Петля для независимости": Запад пугает белорусов последствиями интеграции с Россией
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
продолжениеЗапад помог Лукашенко удержаться у власти - эксперт
Жителям республики угрожают "откатом" на 30 лет назад

В результате волнений в Белоруссии президент Александр Лукашенко стал полностью послушен Кремлю и ради политической карьеры и просто сохранения жизни готов поступиться суверенитетом республики. Так в эфире "Радио Свободы" комментируют сообщения о работе над "дорожными картами" по интеграции России и Белоруссии.

Обозреватель Сергей Наумчик обратил внимание на слова госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты о том, что интеграционным процессам дан новый импульс. Журналист "Радио Свободы" признал, что не в курсе, о чем конкретно идет речь, но предположил, что Лукашенко в новых обстоятельствах дал согласие на то, от чего отказывался раньше. В частности, на переделку белорусского законодательства под российскую кальку, хождение российского рубля по всей территории Союзного государства, создание единой таможенной и пограничной службы.

"Если такие решения будут приняты, это вернет Белоруссию в период между 27 июля 1990 г. и 25 августа 1991 г. – тогда уже был суверенитет, но еще не было независимости",

передает "Радио Свободы". Автор статьи пугает: белорусское правительство будет исполнять волю Москвы, а Лукашенко, получив функции "первого секретаря при генсеке", будет слушаться команды из Москвы "к ноге!".

"Дорожные карты" интеграции станут петлей для независимости Белоруссии", – рисует мрачную перспективу журналист западного СМИ.

Ранее представитель Республиканской партии труда и согласия Белоруссии Александр Лукашок раскрыл план объединения промышленности двух государств.

Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей
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Давайте объединимся - всем проще станет - и нам, и белорусам. Проблемы будут у гейропейцев и американцев.А также у их сторонников.
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