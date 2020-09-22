От Бреста до Владивостока: президент Белоруссии обозначил границы

От Бреста до Владивостока: президент Белоруссии обозначил границы
Фото: president.gov.by/
Лукашенко вспомнил про единое пространство Союзного государства

Белоруссия намерена активно сотрудничать с отдаленными российскими регионами, участвовать в общих проектах и совместно развивать экономику. Географическая удаленность не мешает стать близкими партнерами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяко в Минске 22 сентября.

Россия и Белоруссия – это одна территория, дал понять Лукашенко, поэтому расположенный за тысячи километров Владивосток – не чужой город для белорусов.

"Мы часто вспоминаем о своем Отечестве от Бреста до Владивостока. Так что вы живете в нашем Отечестве, и мы всегда будем развивать сотрудничество", – сообщил он.

Одним из таких совместных проектов может стать космодром Восточный. По словам Лукашенко, российский коллега Владимир Путин уже просил его оценить возможности республики и принять участие в строительстве. Белорусская сторона готова направить туда "трест, а может быть, и два", сообщили в Минске.

Сам же Лукашенко намерен очередной отпуск провести в России, побывать на Байкале, посмотреть Алтай, посетить Приморье, Камчатку, остров Сахалин:

"Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время", – поделился планами глава РБ.

Ранее стали известны детали будущей интеграции России и Белоруссии. В частности, планируется объединить оборонные и машиностроительные заводы в единые корпорации. Западные СМИ трактуют это, как потерю Белоруссией независимости.

Николай ВИКТОРОВ

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