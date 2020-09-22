Американский военный предсказал скорый распад России

Американский военный предсказал скорый распад России
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Пенсионер из Пентагона дал Киеву рецепт решения проблемы Донбасса и региона РФ

Российская Федерация когда-нибудь "развалится", а Крым станет или какой-то независимой структурой, или "вернется" в в лоно цветущей и богатой Украины, если последняя сама не распадется. С таким прогнозом выступил капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах.

"Что касается Крыма... Я думаю, что Россия все-таки развалится – надеюсь, до того, как [развалится] Украина, – и Крым тоже отойдет. И будет или независимой какой-то структурой, или придет обратно на Украину", – заявил украинскому изданию "Гордон" уроженец Москвы, сбежавший в конце 70-х прошлого века из Советского Союза.

По его мнению, есть лишь одно условие (вероятно, "распад" РФ в него не входит), при котором российский полуостров "вернется" в Незалежную – в последней уровень жизни должен быть намного выше, чем в Крыму.

Также американский пенсионер считает, что Киев может военным путем взять Донбасс прямо уже завтра, поскольку сегодняшняя украинская армия не чета той, которая была в 2014 году. Однако он не понимает, что власти будут делать с населением региона, в адрес которого в самой Украине раздаются "некрасивые слова". "Они кто у вас будут? Полноценные граждане?" – задается вопросом отставник Пентагона. Он считает, что киевскому режиму придется решать сложную проблему с местными жителями.

Табах мечтает, чтобы Незалежная стала полноценным европейским государством, а люди, которые в настоящее время живут в Донбассе признали себя украинцами.

"Это будет их решение", – резюмировал американец.

На Украине на разных уровнях периодически раздаются голоса о будущем "развале" России, прямо спят и видят радужные сны. Так, в июне текущего года об этом рассуждал глава СНБО Алексей Данилов. Он с сожалением констатировал, что это не случится в ближайшее время, как бы этого хотелось Киеву, "но то, что это будет при нашей жизни, это 100%".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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