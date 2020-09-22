Спецоперация Киева могла привести к вводу российских войск на Украину

Спецоперация Киева могла привести к вводу российских войск на Украину
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеЗапад бросит Украину в случае войны с Россией
Решение Лукашенко о выдаче в РФ "33 богатырей" спасло Зеленского от войны

Если бы операция СБУ под кураторством Вашингтона по выманиванию россиян в Белоруссию и их похищение и переправка в Киев закончилась успехом, тогда Россия могла ввести войска в Незалежную, чтобы силой забрать своих граждан. Такое предположение сделал немецкий политолог Андреас Умланд.

Эксперт считает, что в случае приземления самолета с 33 якобы бойцами ЧВК Вагнер в украинском аэропорту, президент РФ Владимир Путин тут же бы позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому и потребовал от него вернуть россиян в течение 12 часов.

"А если бы Зеленский тогда по умыслу всей этой операции сказал бы "нет", тогда Путин бы сказал: "Отлично, тогда мы сами приедем и заберем их", – рассказал о возможном развитии событий Умланд на ютуб-канале "UkrLife TV".

После такого заявления из Кремля, продолжил немец, офис Владимира Александровича бросился бы звонить старшим товарищам – в Вашингтон, Берлин, Брюссель, а те, соответственно, Владимиру Владимировичу в стремлении выяснить, как же он намерен забрать россиян с территории соборной.

"А Путин бы ответил: "Да вы что, вы же сами такое делали. Помните, тогда в Тегеране вы своих людей забирали? Там российские граждане, они каким-то левым путем были взяты в плен Украиной. Мы так же, как любое западное государство заботимся о своих гражданах"", – обрисовал вероятный ответ Москвы эксперт.

По его мнению, СБУ фактически сама дала повод России для ввода наших войск в Незалежную, поскольку сочла бы ситуацию с 33 гражданами РФ как похищение. Политолог вспомнил историю с Сергеем Глазьевым, который будучи в статусе советника президента РФ, в конце февраля 2014 г. якобы звонил в свой родной город Запорожье и говорил:

"Дайте нам повод ввести войска, мы уже готовы, дайте нам повод. Нам нужно оправдывать это перед своим народом и мировым обществом".

А тут украинская спецслужба предоставили бы "отличную возможность" для решения Москвы ввести российских силовиков, резюмировал Умланд.

Напомним, киевские стратеги выманили 33 граждан РФ в Белоруссию, чтобы в дальнейшем посадить самолет с россиянами на борту на территории Украины. Однако в Минске что-то пошло не так, и они застряли в местном пансионате. Утром 29 июля всех граждан, которые думали, что их группу собрали для охраны нефтепромыслов за рубежом, задержали белорусские силовики. Как потом признали в Киеве, эту операцию СБУ совместно с американцами готовили целый год.

Добавим, президент Республики Александр Лукашенко распорядился передать задержанных в Москву, куда они вернулись 14 августа.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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