Париж и Москва не нашли общего языка по ситуации с пациентом берлинской клиники "Шарите"

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал якобы отравленного ядом их группы "Новичок" Алексея Навального симулянтом и нарушителем законов РФ. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на свои источники.

Данная статья должна быть опубликована в завтрашнем номере под заголовком "Диалог глухих между Макроном и Путиным об Алексее Навальном".

По информации собеседников французского издания, лидер РФ якобы высказывался об активисте с презрением, называл его простым баламутом в интернете, который ранее уже симулировал разные болезни. Кроме того, Навальный совершал незаконные действия и использовал свою организацию ФБК (внесена в список иноагентов) для шантажа ряда депутатов и чиновников, сообщает "Эхо Москвы".

Отмечается, что Путин объяснил Макрону, почему по инциденту с оппозиционером до сих пор не заведено уголовное дело – французские и немецкие специалисты пока не предоставили своих данных российским коллегам.

Источники утверждают, что лидер РФ заявил, что необходимо рассмотреть и другие версии произошедшего с Навальным. В частности, он обратил внимание на тот факт, что в Латвии проживает один из создателей "Новичка". Кроме того, в Москве не исключают, что блогер мог сам отравиться ядом, пишет Le Monde. Макрон тут же отверг две последние версии, подчеркнули в издании.

Данный разговор двух глав государств – "настоящий диалог глухих" - состоялся еще 14 сентября. В настоящее время Париж вступает в новую фазу консультаций с Берлином.

"Несмотря на сложность установления цепочки ответственности, индивидуальные санкции рассматриваются в отношении России, если последняя не решит провести заслуживающее доверия расследование этого нарушения "красной линии", то есть использования химического оружия на континенте", – говорится в статье.

Ранее сегодня директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал главную цель Запада в деле раскручивания ситуации вокруг якобы отравления Навального. Этой мишенью является газопровод "Северный поток – 2", который стоит костью в горле США и ряду их подпевал из Евросоюза, стремящихся остановить реализацию проекта.

