Путин в разговоре с Макроном назвал Навального симулянтом - СМИ

Путин в разговоре с Макроном назвал Навального симулянтом - СМИ
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал якобы отравленного ядом их группы "Новичок" Алексея Навального симулянтом и нарушителем законов РФ. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на свои источники.

Данная статья должна быть опубликована в завтрашнем номере под заголовком "Диалог глухих между Макроном и Путиным об Алексее Навальном".

По информации собеседников французского издания, лидер РФ якобы высказывался об активисте с презрением, называл его простым баламутом в интернете, который ранее уже симулировал разные болезни. Кроме того, Навальный совершал незаконные действия и использовал свою организацию ФБК (внесена в список иноагентов) для шантажа ряда депутатов и чиновников, сообщает "Эхо Москвы".

Отмечается, что Путин объяснил Макрону, почему по инциденту с оппозиционером до сих пор не заведено уголовное дело – французские и немецкие специалисты пока не предоставили своих данных российским коллегам.

Источники утверждают, что лидер РФ заявил, что необходимо рассмотреть и другие версии произошедшего с Навальным. В частности, он обратил внимание на тот факт, что в Латвии проживает один из создателей "Новичка". Кроме того, в Москве не исключают, что блогер мог сам отравиться ядом, пишет Le Monde. Макрон тут же отверг две последние версии, подчеркнули в издании.

Данный разговор двух глав государств – "настоящий диалог глухих" - состоялся еще 14 сентября. В настоящее время Париж вступает в новую фазу консультаций с Берлином.

"Несмотря на сложность установления цепочки ответственности, индивидуальные санкции рассматриваются в отношении России, если последняя не решит провести заслуживающее доверия расследование этого нарушения "красной линии", то есть использования химического оружия на континенте", – говорится в статье.

Ранее сегодня директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал главную цель Запада в деле раскручивания ситуации вокруг якобы отравления Навального. Этой мишенью является газопровод "Северный поток – 2", который стоит костью в горле США и ряду их подпевал из Евросоюза, стремящихся остановить реализацию проекта.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей
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Да, банальная российская "белочка" у Навального - и уже международный скандал. Прикол в том, что следы якобы "Новичка" представляют собой продукты разложения фосфорорганических соединений. Для смеха - эти соединения содержатся во многих стиральных порошках или средствах от тараканов. Я не к тому, что Навальный ел стиральный порошок или кумарился дезинсектицидами - просто вдохнуть эти вещества мог в любом месте. Большинство из них для человека не смертельны, вопрос, конечно же, в дозе. Т.е., достаточно поспать на плохо прополосканной подушке или несколько минут в помещении где травили тараканов
Серж
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верно Яков Кедми сказал про Овального: "клоун с розовыми уточками" ))
Гость
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Тема для переговоров-навальный...дожили!
М
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сказал бы просто и понятно-разберитесь со своими протестами и не суйте свой нос в чужие дела
а россия вообще расматривает покушение или симуляцию карнавального как вмешательство в наши дела и провокацию западных стран
а к тем кто открывает варежку в связи с этой провокацией нужно применять санкции
Karimzade Shalva
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Такое впечатление, что у вас больше нет никаких новостей, тогда, как каждая секунда, что-то происхоит в мире, а вы опять эту старую публикацию пустили в печать и инет. Уже от этого симулянта, на самом деле, тошнить всей России и не только.
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