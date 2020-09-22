Киев маневрами ВСУ на южном направлении пытается напугать Москву

Украинские медиа пишут о командно-штабных учениях ВСУ "Объединенные усилия-2020" с участием британских военных как о чем-то таком выдающемся, что должно показать Москве способность Киева предотвратить некую угрозу со стороны России. Однако в случае реального вооруженного конфликта с РФ в Незалежной не останется ни одного солдата из Соединенного Королевства.

С такой точкой зрения выступил украинский политолог Александр Булавин. По его словам, киевской пропаганде ничего другого не остается, как писать соответствующие статьи об этих маневрах. Он считает, что иное поведение местных СМИ выглядело бы странным. В реальности, отметил эксперт, никакого влияния на Вооруженные силы России маневры ВСУ не оказывают.

Да, военнослужащие Великобритании приезжают на учения в Незалежную, на это выделяются деньги, они показывают здесь какую-то выучку.



"Но как только речь пойдет о серьезном боевом столкновении, тем более, о реальной войне на границе с Крымом, ни одного британского солдата на территории Украины не останется, украинская армия мгновенно останется один на один с российской", – сказал "ПолитНавигатору" политолог.

Булавин напомнил, что за последнее время военная группировка ВС РФ на полуострове существенно усилилась.

"Там сейчас концентрация современных вооружений и войск очень высока", – резюмировал эксперт.

Ранее во вторник, 22 сентября, что ВСУ на одном из южных полигонов отработали массированный удар по условному противнику с использованием всех новейших видов вооружений. Видимо, эти учения прошли в пику российским "Кавказ-2020". В украинских маневрах были задействованы такие ракетные комплексы, как "Точка-У", "Нептун", РСЗО "Ольха" и "Смерч" . Однако самих стрельб не было – боевые машины ездили, ракеты в небо глядели, но залпов командование ВСУ не показало.

