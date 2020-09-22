США давят на Кипр из-за санкций против Белоруссии

США давят на Кипр из-за санкций против Белоруссии
Фото: president.gov.by
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Вашингтон был готов ввести свои рестрикции уже на текущей неделе, но хотел это сделать одновременно с ЕС

США обратились к властям Кипра с призывом снять свои возражения в вопросе введения санкционного режима Евросоюза против Белоруссии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на публикации западных медиа.

"Мы призвали их присоединиться к консенсусу, чтобы позволить ЕС двигаться вперед, чтобы это был согласованный странами-единомышленниками, единый подход", – цитирует агентство зампомощника госсекретаря США по европейским делам Джорджа Кента.

Сам заокеанский дипломат специально сегодня прибыл в Брюссель, чтобы прояснить у представителей Старого Света данный вопрос.

По его словам, Вашингтон уже готов был ввести рестрикции, но он хотел бы их согласовать с ЕС. Американец подчеркнул, что в Штатах надеялись объявить ограничительные меры в унисон с европейцами прямо на этой неделе.

Однако накануне главы МИД государств-членов Евросоюза не смогли согласовать список лиц в Белоруссии, в отношении которых намерены ввести рестрикции. Позже выяснилось, что камнем преткновения стала позиция Кипра. Дело в том, что Никосия настаивает, чтобы европейцы вместе с Белоруссией также наказали и Турцию, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземноморья.

Вернуться к данной теме европейцы должны были на саммите 24-25 сентября, но тут в ситуацию вмешался коронавирус. Мероприятие может быть перенесено на 1 и 2 октября из-за того, что COVID-19 выявлен у одного из сотрудников службы безопасности, с которым контактировал глава Евросовета Шарль Мишель.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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