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США обратились к властям Кипра с призывом снять свои возражения в вопросе введения санкционного режима Евросоюза против Белоруссии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на публикации западных медиа.
"Мы призвали их присоединиться к консенсусу, чтобы позволить ЕС двигаться вперед, чтобы это был согласованный странами-единомышленниками, единый подход", – цитирует агентство зампомощника госсекретаря США по европейским делам Джорджа Кента.
Сам заокеанский дипломат специально сегодня прибыл в Брюссель, чтобы прояснить у представителей Старого Света данный вопрос.
По его словам, Вашингтон уже готов был ввести рестрикции, но он хотел бы их согласовать с ЕС. Американец подчеркнул, что в Штатах надеялись объявить ограничительные меры в унисон с европейцами прямо на этой неделе.
Однако накануне главы МИД государств-членов Евросоюза не смогли согласовать список лиц в Белоруссии, в отношении которых намерены ввести рестрикции. Позже выяснилось, что камнем преткновения стала позиция Кипра. Дело в том, что Никосия настаивает, чтобы европейцы вместе с Белоруссией также наказали и Турцию, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземноморья.
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